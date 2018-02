De acordo com a imprensa nacional, o evento contará com a participação especial dos músicos Toty Sa’med, Amosi Label e Isaú Fortunato.

Ao som do violão, contrabaixo e percussão o músico Valdemiro Gonga interpretará temas do seu primeiro trabalho discográfico intitulado “Massemba Jazz”, e alguns clássicos do mercado musical angolano.

De recordar, que o músico e compositor, lançou o seu primeiro CD “Massamba Jazz” em 2014.