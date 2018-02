Governo contracta consultora para fiscalizar Plano de Estabilização Macroeconómica

De acordo com o despacho presidencial assinado pelo Presidente da República, o contrato pretende garantir uma boa execução do Plano Intercalar do governo aprovado no final de Outubro e do Plano de Estabilização Macroeconómica (PEM) para 2018 e ajudar o Ministério das Finanças na condução de acções para a consolidação fiscal.

O governo prevê aplicar até ao final do ano 109 medidas de políticas fiscal, cambial e monetária a serem executadas ao longo de 2018 assim como garantir mais solidez ao sector financeiro, segundo o PEM apresentado em Janeiro.

No final do documento, lê-se que foram definidos 36 objectivos a atingir nas quatro áreas identificadas como de actuação prioritária, no quadro da crise económica e financeira que afecta Angola, na sequência da queda dos preços do barril de petróleo.