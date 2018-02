Emirates Skywards conquista o prémio de “Excelência em Gestão”

Este prémio reconhece o excelente pensamento estratégico e a liderança da equipa do Emirates Skywards, que se baseia em áreas como a transformação de negócio e a definição de uma direcção estratégica inovadora. Para tal, nos últimos 12 meses, a Emirates Skywards utilizou dados e informações orientadoras das preferências dos seus membros, que resultaram num conjunto de ofertas personalizadas e direccionadas para eles e no seu maior envolvimento com o programa de fidelização.

“Utilizando a ciência dos dados, fomos capazes de reconhecer e compensar os nossos passageiros frequentes com ofertas realmente oportunas e relevantes. As ofertas geraram 13 vezes mais a taxa de resposta em comparação com as ofertas padrão e mostraram uma mudança sustentável no envolvimento dos membros”, explicou Dr. Nejib Ben Khedher, Vice-Presidente Sénior do Emirates Skywards.

O Emirates Skywards tem mais de 20 milhões de membros em todo o mundo e oferece aos seus membros grande valor, escolha e flexibilidade. Focado na satisfação do cliente, o programa de fidelização tem procurado, continuamente, parcerias exclusivas no que diz respeito à hospitalidade, viagens terrestres e espaços de lifestyle para oferecer aos membros uma experiência mais perfeita, ao mesmo tempo em que ganham e acumulam milhas. O Emirates Skywards possui também parcerias estratégicas com a FlyDubai, Easyjet e Qantas, oferecendo aos seus membros o acesso a uma das maiores redes mundiais de destinos de viagens.

Os prémios, atribuídos por um painel de líderes especialistas em ‘gestão de lealdade’, são apresentados todos os anos. Agora na 10ª edição, o evento Flightglobal / Global Flight Loyalty é uma das principais conferências e fóruns de gestão de fidelização na vertente de viagens.