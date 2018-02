Candando vende 16.000 rosas no dia do São Valentim

O contrato estabelecido com a fazenda garante-lhe o escoamento mínimo desta quantidade e permite um melhor planeamento da sua produção.

O Candando reforça uma vez mais a relação com os produtores nacionais, garantindo desta forma o abastecimento das suas lojas com um padrão de qualidade regular, ao mesmo tempo que reduz a dependência das importações e contribui para a diversificação da economia e crescimento global do país.

De recordar que Candando é uma empresa de retalho alimentar de capital 100% angolano, que aposta no equilíbrio entre a sofisticação moderna e a autenticidade dos mercados tradicionais, para garantir diariamente uma selecção dos melhores produtos ao melhor preço de mercado e uma experiência de compra diferenciadora.