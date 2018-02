“Os bancários do futuro serão, sobretudo, engenheiros informáticos”

Por Nilza Rodrigues

Findo mais um ano, impõe-se o balanço. Como correu 2017 para a exictos?

Foi um ano desafiante e, ao mesmo tempo, muito positivo. O sector financeiro está, de forma transversal, tal como o mercado em geral, em profunda transformação, o que nos obriga, enquanto produtores de software, a sermos mais eficientes e inovadores, elevando a relação de proximidade com os nossos clientes.

E foi positivo, porquê?

Porque atingimos os objectivos de negócio delineados. Alargámos o nosso centro de desenvolvimento, reforçámos as equipas de consultoria e introduzimos soluções tecnológicas que acreditamos serem inovadoras, pelas reacções de agrado manifestadas por parte dos nossos clientes. Foi também positivo, porque marcou o segundo ano de entrada da empresa no Grupo Asseco. O facto de, hoje, fazermos parte de uma das maiores multinacionais europeias no mundo das tecnologias de Informação, abriu-nos um conjunto de perspectivas de negócio muito interessantes, com a natural expectativa de crescermos a todos os níveis.

Crescer junto dos PaloPstem sido uma afirmação forte, uma missão da empresa. Qual o impacto/posição de angola nesse contexto?

Angola é, de há muito, o nosso principal mercado nos PALOP. É o mercado onde mais temos investido nos últimos anos e onde continuaremos activamente a investir, numa perspectiva de médio/longo prazo.

Qual delas a mais impactante?

Somos uma empresa quase exclusivamente focada no sector financeiro e temos o privilégio de trabalhar com uma percentagem muito significativa das instituições financeiras presentes em Angola.Com um volume de negócios satisfatório’

O volume de negócios consolidado para os oito países em que estamos presentes é de 41 milhões de USD.e, agora, com um espaço novo em luanda. É para reforçar a vossa presença no País?

Sem dúvida! Num universo de, aproximadamente, 350 colaboradores, temos hoje 40 pessoas em Angola, tendo por objectivo inequívoco continuar a crescer no País, o que muito nos honra. Investimos num novo escritório com o dobro da área do anterior, precisamente porque queremos materializar o ambicioso plano de crescimento para os próximos anos.a asseco academy arranca agora também.

Como surgiu este projecto, a aposta na formação?

A Asseco Academy é um projecto que visionamos e temos vindo a maturar há alguns anos, estando na sua génese a nossa ambição de crescimento em Angola. É factual a enorme carência de quadros especialistas em tecnologias de informação no sector financeiro em Angola. Queremos, com a Asseco Academy, ajudar a formar mais e melhores profissionais nestas áreas e, em simultâneo, criar um programa de certificação profissional para os utilizadores finais das soluções de software.

A banca tradicional está a mudar. Como tem corrido a implantação da banca digital em angola?

A banca digital faz parte da lista de prioridades de grande parte das instituições financeiras em Angola e, ao longo dos últimos anos, temos assistido a um continuado investimento em todas as áreas relacionadas com o digital. Aliás, foi precisamente por denotar que existe um forte interesse dos bancos em Angola relativamente a este tema que, há um ano, em parceria com a Angols School of Managment (ASM), organizámos um evento sobre a banca digital em Angola, onde tivemos oportunidade de convidar Brett King, um dos gurus desta área a nível mundial. A internet trouxe uma dinâmica para o sector financeiro que tem sustentado mudanças disruptivas. mas essa internet, não sendo rápida e eficaz, pode ser ‘o’ problema e não uma solução…

A velocidade dos acessos aos serviços é um factor relevante e a ter em conta, uma vez que pode afectar, de forma positiva ou negativa, a experiência de utilização do consumidor final. Estamos perante um grande desafio aos produtores de software.

E o cliente, terá noção das reais vantagens? Quais são elas?

Provavelmente, o benefício mais visível é o facto de a solução permitir que as instituições mantenham os seus serviços remotos disponíveis 24 horas por dia e sete dias por semana. Por outras palavras, deixam de existir períodos de indisponibilidade para os clientes, seja à noite ou ao final de semana, garantindo, deste modo, que serviços como o internet banking ou mobile banking estejam sempre disponíveis.

E a nível interno, na gestão das instituições bancárias?

Este software traz um conjunto de benefícios muito alargado para as instituições financeiras, melhorias significativas em todo o processo de gestão do crédito, gestão das garantias, automatizações relevantes nos processos de trade finance, maior flexibilidade na disponibilização de produtos financeiros e preçários associados, enfim, estamos a falar de uma solução que para nós representou mais de cinco anos de desenvolvimento, daí trazer um conjunto muito alargado de benefícios face à versão anterior.

E a exictos, como se vai renovando? O mundo digital está em constante mutação. Há uma aposta na investigação e na busca incessante de melhores soluções?

Este ano completamos 30 de existência e temos a perfeita consciência de que, se queremos fazer outros tantos neste mundo digital, que, como refere, e bem, está em permanente mutação, teremos que manter a forte aposta e cada vez mais empenho em investigação e inovação. Dando continuidade ao que temos vindo a fazer há alguns anos, manteremos uma colaboração estreita com as faculdades e centros de investigação, a continua aposta na formação dos nossos quadros e estaremos sempre atentos à inovação e tendências de evolução tecnológica. Também acreditamos que, hoje, pelo facto de fazermos parte do Grupo Asseco, temos complementos que não tínhamos e que nos ajudam a acompanhar permanentemente todo o processo de evolução e mudança. Existe, dentro do nosso grupo, grande colaboração e partilha de conhecimento em tudo que são aspetos relacionados com investigação e desenvolvimento.

Metas a atingir em 2018. Qual a vossa estratégia de crescimento?

Manter a forte aposta na evolução tecnológica das soluções que produzimos. Vamos introduzir a terceira geração da nossa plataforma de canais electrónicos (internet banking, mobile banking) e, em paralelo, reforçar as competências residentes nas diversas geografias onde temos clientes, basicamente, replicar o que estamos a fazer em Angola. Ao longo de 2017, via Grupo Asseco, abriram-se as primeiras oportunidades de negócio no Leste Europeu, negócios que contamos materializar em 2018.