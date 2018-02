Galeria Tamar Golan apresenta “Onde Tudo Começou”

A exposição, dedicada ao continente africano, será inaugurada nesta Sexta-feira, 23 de Fevereiro pelas 18:00 horas, ficando patente público até ao dia 12 de Março e podendo ser visitada de Segunda-feira a Sábado, entre as 12:30 e as 19:30.

O artista

Natural de Damba, província do Uíge, Marley Nkosi nasceu a 21 de abril de 1987. A paixão pelo desenho e pela pintura surgiu na adolescência, tendo começado a sua incursão pelas artes plásticas na banda desenhada. Estudou e obteve a sua formação académica na Academia de Belas Artes de Kinshasa, onde também teve a oportunidade de participar em algumas exposições colectivas, em especial no Halle de La Gombe, em 2006. Após o regresso a Angola, participou numa exposição colectiva ao vivo na UNAP, mostra que contou com as participações de Bolondo, Cristiano Mangovo, Patrício Mawete, Mumpasi Meso e Adão Mussungo. Onde Tudo Começou é a sua primeira exposição individual, que a Galeria Tamar Golan apresenta, prosseguindo o seu trabalho com jovens artistas emergentes.

Sobre a exposição e sobre o artista

Onde Tudo Começou é uma organização pictórica situada entre os movimentos fauvista e impressionista, fruto das influências da Academia de Belas Artes de Kinshasa. Este é um estilo que vem abalando o centro de África, um dos exemplos que melhor produz e influencia o jovem artista Marley Nkosi, um dos formandos da “Escola de Kinshasa”. Nesta exposição somos levados nas memórias, nas reflexões sobre as imagens que retratam o nosso Continente, nos rostos dos idosos, nas praças informais, nas zungueiras e nas quitandeiras, na beleza da mulher angolana, nos sorrisos expressivo nos rostos das personagens, na alegria dos ritmos que brotam da marimba e da dicanza, enfim, nas representações plásticas e poéticas de Marley Nkosi.