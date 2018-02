Deloitte lança Tax Academy em Angola

Dirigida ao tecido empresarial angolano, esta academia materializa-se na realização, ao longo do primeiro semestre, das Jornadas Fiscais e dos Tax Workshops.

A Deloitte Tax Academy inicia-se a 21 de Fevereiro, com a primeira edição das Jornadas Fiscais, dedicada ao tema “Contencioso Fiscal”. O primeiro Tax Workshop, agendado para os dias 13, 14 e 15 de Março, terá como tema o “Encerramento do exercício – Apuramento do Imposto Industrial”.

“O facto de o mercado estar cada vez mais global e competitivo e o sistema fiscal angolano mais desenvolvido e sofisticado, leva a que os agentes económicos tenham vindo a dar maior atenção à política fiscal”, afirma Cláudia Bernardo, sócia da indústria de Serviços Financeiros da Deloitte Angola. “A Deloitte Tax Academy surge para apoiar as empresas na capacitação de recursos para questões tributárias com impactos nas suas actividades”, destaca Renato Carreira, sócio de Tax, da Deloitte Angola.

As Jornadas Fiscais vão funcionar como palestras e em cada sessão será debatido um temade particular interesse para a generalidade das empresas. Os Tax Workshops terão um cariz mais pragmático. Serão realizados em sala, com um número limitado de participantes, e com o objectivo de encontrar soluções de gestão e formas de resolução de questões tributárias actuais, através do recurso a casos de estudo e exemplos práticos.

Para este semestre, estão previstas mais duas Jornadas Fiscais: “Lei Cambial”, no dia 18 de Abril, e “Incentivos fiscais”, a 20 de Junho; bem como mais quatro Tax Workshops: “Pagamentos de serviços a fornecedores – Retenções na fonte e liquidação de impostos”, a 27 e 28 de Março; “Preços de transferência”, a 9 de Maio; “Processamento salarial –Retenções na fonte em sede de impostos sobre os rendimentos e contribuições”, a 23 e 24de Maio; e “Impostos sobre o património”, a 27 de Junho.