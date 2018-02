Emirates e Arsenal renovam acordo de patrocínio

É o maior alguma vez assinado pelo clube e um dos dos maiores da história do futebol, que concede à companhia aérea uma extensão de cinco anos da parceria com a equipa inglesa até ao final da temporada 2023-2024.

O acordo foi assinado pelo Presidente Executivo do Arsenal, Ivan Gazidis, e pelo Presidente da Emirates, Sir Tim Clark.

De acordo com Ivan Gazidis, “a parceria nas camisolas é a mais longa da Liga Inglesa de Futebol. Este compromisso mútuo é o testemunho da força e da profundidade do nosso relacionamento. A Emirates está novamente a demonstrar a grande crença na nossa ambição e o seu investimento vai a ajudar-nos a competir por troféus e dar alegria aos nossos adeptos espalhados por todo mundo”.

“A Emirates é um excelente parceiro do Arsenal – uma marca de classe mundial com um alcance verdadeiramente global. A companhia aérea desempenha um papel significativo nas nossas ambições de ampliar a nossa influência por todo mundo”, acrescentou o responsável arsenalista.

Além de patrocinar as camisolas, a Emirates patrocina também os kits de treino de toda equipa e deslocações nos seus aviões quando a equipa faz tournée de pré-temporada.

A Emirates manterá ainda os direitos de comercialização para desenvolver campanhas e iniciativas em todo o mundo, além de manter o Estádio do Arsenal com a denominação de Emirates Stadium até 2028.

A parceria com o Arsenal teve início na temporada 2006/2007, e esta extensão significa que a marca Emiates permanecerá nas camisolas de todas as equipas do Arsenal por, pelo menos, 18 anos.

O presidente da Emirates, Sir Tim Clark, afirmou: “A influência do Arsenal em todo o Mundo, combinada com suas ambições, torna o clube no parceiro ideal para a Emirates. Enquanto apoiantes de longa data do futebol, somos apaixonados pelos jogos e somos um parceiro orgulhoso da equipa. Estamos extremamente empenhados em apoiar o desporto mundial e o nosso relacionamento com o Arsenal não é diferente. A nossa parceria com o Arsenal Football Club é uma óptima combinação de duas marcas verdadeiramente globais e estamos muito satisfeitos por termos estendido essa relação por mais cinco anos, ligando fãs espalhados por toda a parte do Globo com uma das maiores equipas de futebol do mundo”.

Além da parcerias com alguns dos maiores clubes do futebol europeu, a Emirates é a companhia aérea oficial de eventos desportivos internacionais do golfe, ténis, rugby, cricket, corridas de cavalos e desportos motorizados.