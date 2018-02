Galp investe menos em 2018 mas aumenta dividendos em 10%

A Galp reviu em baixa os seus planos de investimento até 2020, com previsões de um investimento próximo dos mil milhões de euros por ano, ligeiramente abaixo dos 1,2 mil milhões avançados no ano passado no encontro com os investidores em Londres. A petrolífera irá anunciar que, em 2018, o investimento estará entre os mil milhões e os 1,1 mil milhões de euros. Em média, no período 2018-2020, o investimento anual rondará os mil milhões de euros, revela a Galp esta terça-feira no Capital Markets Day, o encontro anual entre a gestão de topo da empresa e a comunidade financeira.

Já esperado era o anúncio de aumento do dividendo pago aos investidores. Em Londres, o CEO da Galp, Carlos Gomes da Silva, anunciará que o conselho de administração da Galp decidiu propor à assembleia geral um aumento do dividendo em 10%, para 0,55 euros por acção, o que constituirá a referência para os próximos anos. No entanto, diz a Galp, “a evolução deste valor ficará dependente da geração de caixa e da identificação de oportunidades criadoras de valor, mantendo o compromisso de disciplina financeira”.

O aumento do valor do dividendo prende-se com as boas perspectivas financeiras, devendo o EBITDA situar-se entre 1,8 e 1,9 mil milhões de euros em 2018, assumindo um preço de referência do Brent de 60 dólares por barril. O cash flow das operações deverá também registar aumentos anuais médios superiores a 10% entre 2017 e 2020, “alavancado pelo aumento da produção e na expectativa de uma recuperação do preço do barril do brent em 2020”.