Governo cria novo instituto para o sector empresarial privado

Segundo a imprensa nacional os estudos e análises para a fusão dos dois institutos estão já concluídos, tendo o documento final sido já submetido ao ministro da Economia e Planeamento, Luís da Fonseca.

De acordo o Ministério da Economia e Planeamento, o programa de funcionamento do novo instituto está a depender da aprovação do estatuto orgânico que também surgiu de uma fusão, entre os ministérios da Economia e do Planeamento e Desenvolvimento Territorial.

De recordar, que o INAPEM funciona como um instrumento do governo na execução de políticas de apoio à iniciativa empresarial, actuando nas áreas de constituição e formação de micro, pequenas e médias empresas, enquanto o IFE, segundo o seu estatuto orgânico, tem a missão de executar as políticas e estratégias de fomento empresarial para as grandes empresas e grupos empresariais nacionais.