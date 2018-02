Israel disponível para voos directos da TAAG

Segundo Oren Rozenblat o interesse em expandir a sua cooperação com Angola é maior, principalmente nos sectores da agricultura, águas, energia fotovoltaica, cibersegurança e, a breve trecho, receber voos directos da TAAG.

Sobre às ligações aéreas directas, o diplomata disse ver oportunidade de negócio para a transportadora aérea, como também estreitar as viagens que cerca de 100 mil brasileiros e israelitas efectuam todos os anos, nos dois sentidos, passando pela Europa.

No final do encontro o titular da pasta sublinhou a indústrias de energia solar, as ligações aéreas e a segurança cibernética como as principais apostas da cooperação para este ano. Esta carteira de intenções está estimada em cerca de USD 250 milhões. O Director da Divisão África do Ministério israelita dos Negócios Estrangeiros está em Angola, em visita oficial, para promover Israel e as suas perspectivas para África.