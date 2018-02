Sul-africanos reiteram interesse de investir no país

Trata-se das principais empresas do mercado sul-africano em agronegócio, como Agrico, Franklin Electric, Freshnark Systems, Trade Invest Africa, New Saw e Wesgro sul-africanas do sector do agro-negócio que reafirmaram nesta terça-feira, em Luanda, o seu interesse de investir em Angola a fim de reforçar as trocas comerciais entre os dois países.