Emirates aumenta capacidade de voo para Lisboa

O voo será operado por um Boeing 777-300ER, numa configuração de cabine de três classes, com oito suites privadas em Primeira Classe, 42 assentos em Classe Executiva e 310 assentos na Classe Económica.

Portugal possui um clima quente e temperado e um longo litoral de praias, vilas pitorescas, com uma cultura e História ricas e variadas, atraindo visitantes de todo o mundo. De acordo com o Turismo de Portugal, um recorde de 21 milhões de pessoas visitou o país em 2017, um aumento de 10% em relação ao ano anterior, tendo Lisboa, a capital, registado um aumento de 16%.

Aquele país europeu está a viver uma recuperação da sua economia e um forte crescimento do turismo. O segundo serviço diário entre Dubai e Lisboa vai, portanto, atender à crescente procura dessa rota, além de oferecer aos nossos clientes em Portugal e de toda a rede mundial da Emirates mais opções e flexibilidade ao planear as suas viagens”, explicou Hubert Frach, Vice-Presidente da Divisão de Operações Comerciais da Emirates.

Mais ligações

Este segundo voo para Lisboa, EK193, partirá do Dubai às 14h25 e chegará a Lisboa às 19h40, enquanto o voo de volta EK194 deixará Lisboa às 21h15 e aterrará no Dubai, às 08h05, na manhã seguinte. O voo actual da Emirates, EK191, sai do Dubai às 07h25 e chega a Lisboa às 12h35. O voo de regresso EK192 sai de Lisboa às 14h15 e chega ao Dubai 01h10.

Com mais este horário disponibilizado, os viajantes irão desfrutar de maior conectividade através do hub da Emirates no Dubai para destinos-chave em toda a rede mundial da Companhia, incluindo Austrália, Hong Kong, Pequim, Xangai, Luanda, Tailândia e Joanesburgo.