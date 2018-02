Compromisso. E tenho dito.

Por Nilza Rodrigues

Directora Executiva da Media Rumo

Compromisso. Esta palavra compromete, de facto. E passo o pleonasmo. É o reforço da importância que lhe quero atribuir. A mim e à minha equipa naquele que é o terceiro ano de existência da Media Rumo.

O primeiro foi de lançamento. Estávamos em 2015. No pico da crise. Lançámos o Mercado, jornal de economia e finanças com foco nos mercados financeiros. Relançámos a Rumo, revista de Business Intelligence que volta a ganhar projecção nas bancas. Em 2016 aventuramo-nos no digital. Os sites, as redes sociais e mais um título. O Vanguarda. Nosso generalista que ganha asas em 2017 e passa de quinzenário a semanário. E já entrámos noutro ano. Neste que agora finda. O ano em que temos na ‘rua’ três títulos, três sites e responsabilidades a triplicar para com os os nossos leitores, para com a nossa empresa e para connosco próprios.

Fazer mais já não chega. É fundamental fazer Melhor. Sentir a responsabilidade de procurar ‘a’ notícia e de a tornar pública num compromisso sério para com a profissão que escolhemos e que pode, já tem, mudado o mundo.

Cumprir horários, prazos e expectativas num compromisso não menos sério para com a empresa que depositou em nós a confiança, muito para lá daquele papel contratual assinado por ambas as partes.

E, por fim, o compromisso para connosco próprios. É aqui onde quero estar? É aqui onde me sinto bem? É aqui onde vou fazer a diferença? Uma reflexão honesta sobre o nosso sentir e sobre as metas que queremos alcançar, com dignidade, respeito e know-how.

Ainda este mês, num workshop sobre ética profissional em Luanda, na ACDA, foi-nos colocado um caso aparentemente simples. No recreio de uma escola, um menino estava mal disposto e o contínuo A pediu ao contínuo B para ir ver o que se estava a passar. No final do dia, quando o contínuo A ia para casa, olhou e viu o mesmo menino ainda triste a um canto. Mas o autocarro chegou e ele seguiu em frente. De quem é a responsabilidade deste menino? Do contínuo A ou do B?

Porque não resolveu o contínuo B a situação até ao fim e como é que o contínuo A segue coma sua vida em frente sem olhar para trás?

Chama-se a isto, pois, compromisso. Esse “puxão de orelhas” do nosso subconsciente que nos faz acordar para a realidade e sacudir o comodismo do laissez faire-laissez passer. Haja compromisso em 2018. E haverá, com toda a certeza, um mundo muito melhor.