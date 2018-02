INE realiza inquérito sobre despesas e receitas

Durante o acto de encerramento da Acção de Formação Nacional do Inquérito Sobre Despesas, Receitas e Emprego em Angola 2018-2019, Camilo Ceita adiantou que o inquérito visa actualizar as informações estatísticas da população do período de 2008-2009.

Com duração de trinta dias, a IDREA, formou cerca de 200 jovens inquiridores e supervisores das dezoito províncias. O responsável garantiu que todas as condições estão criadas, desde a logística, viaturas, bem como os serviços províncias para recolher toda a informação prestada, uma vez que o país precisa melhorar as condições de vida da população.

Segundo Manuel Costa, o IDREA irá colher dados demográficos como rendimento e outros aspectos relevantes aos níveis de vida que, permitirão a actualização da cesta básica do índice de preços, a estimação de consumo dos agregados familiares, as contas nacionais e a produção de indicadores de pobreza monetária.