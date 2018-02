INAPEM certifica 282 empresas

O director local do INAPEM, Domingos Lopes, em declarações à Angop informou que 279 destas empresas são micro, duas pequenas e uma média, vocacionadas em diversas áreas da actividade mercantil.

Segundo o responsável para certificação do documento exige-se alvará, certidão comercial e escritura pública para as novas empresas, ao que as empresas antigas, além dos requisitos exigidos às novas, devem apresentar uma declaração que certifique a regularidade das responsabilidades fiscais.

Domingos Lopes informou, também, que em 2017 o INAPEM certificou 668 empresas, das quais 556 micros, 72 pequenas e 40 médias, mais dez que no ano anterior.

Em termos de formação, fez saber que, durante o ano transacto, a instituição deu formação de empreendedorismo a 558 cidadãos, interessados em abrir seu próprio negócio.