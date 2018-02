Nova moeda venezuelana Petro rende 735 milhões de dólares

A moeda que vai buscar o seu nome aos recursos fósseis em que se baseia, entrou em pré-venda a menos de duas semanas, com a informação de que seriam emitidas 100 milhões de moedas — o equivalente a seis mil milhões de dólares. Nas primeiras 24 horas, a moeda virtual conseguiu atrair estes 735 milhões de dólares em investimento.

“Enquanto em muitas partes do mundo as novas tecnologias aumentam as disparidades entre ricos e pobres, na Venezuela fazemos uma revolução tecnológica com visão socialista, Um passo gigante para a prosperidade e a nova economia”, referiu Nicólas Maduro , no Twitter.

Nesta fase de pré-compra, os potenciais compradores poderão inscrever-se para comprar a nova moeda tão logo seja oficialmente lançada. As operações poderão ser feitas utilizando dólares ou outras criptomoedas, mas não a moeda local, o bolívar.

O objectivo final é utilizar a petro nas transações diárias, tanto entre cidadãos venezuelanos, como com o estrangeiro. “A nossa responsabilidade é pôr a petro nas melhores mãos e, depois, um mercado secundário irá aparecer”, afirmou Carlos Vargas, responsável governamental pela pasta das criptomoedas, considerando que, “num futuro próximo, os venezuelanos vão conseguir pagar em petro na padaria.”