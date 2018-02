Novo modelo da Samsung já tem data de chegada a Portugal

Era o evento mais esperado do “dia zero” do World Mobile Congress e não desiludiu. A Samsung apresentou este domingo, em Barcelona, os sucessores do Galaxy S8 e S8+. Os novos modelos topo de gama S9 e S9+ trazem algumas novidades, com destaque para as melhorias ao nível da câmara. A gigante norte-coreana promete ecrãs ligeiramente maiores e com mais luz, que permitem tirar fotografias com mais qualidade, mesmo em locais mal iluminados.

Outra das novidades é o upgrade feito à ferramenta que permite fazer vídeos em câmara lenta. Com o S9, o utilizador pode gravar filmes com uma velocidade 32 vezes inferior à de um vídeo normal. O novo aparelho vai ainda acrescentar música automaticamente às imagens.

Nas novas versões do Galaxy, a Samsung incorporou ainda uma ferramenta mais “lúdica”, em jeito de resposta aos Animojis da Apple. O AR emoji do S9 permite criar versões animadas das suas selfies, com características personalizáveis, como o cabelo ou a roupa. Entre as novas características do S9 está ainda uma ferramenta de tradução, disponível em 54 línguas. Basta apontar o smartphone para uma placa ou para um menu de restaurante, por exemplo, e a imagem original será sobreposta pela versão traduzida na sua língua de origem. O S9 é resistente à água, permite o carregamento sem fios e mantém a entrada para auscultadores. A ferramenta de reconhecimento facial também foi melhorada, numa clara tentativa da Samsung de não perder a corrida para a rival de Cupertino.

O aparelho estará disponível em preto, azul e púrpura e já pode ser adquirido em pré-venda. O lançamento em Portugal está previsto para 16 de março. O Galaxy S9 custará 869,99 euros enquanto a versão “plus” terá um preço de 969,99 euros.