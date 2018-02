Por Edjaíl dos Santos

As estimativas foram apresentadas pelo director do INE, Camilo Ceita, no encerramento da acção de formação nacional do Inquérito sobre Despesas, Receitas e Emprego em Angola (IDREA), esta quinta-feira, 22, em Luanda.

“As projecções são práticas habituais e anuais. Apenas no próximo Censo, em 2024, o INE vai fazer a reactualização os dados”, adiantou o director da instituição.