Samsung lança Galaxy S9 e S9+

Segundo as imagens divulgadas, os novos dispositivos da Samsung tem a aparência quase igual a de seus antecessores. A única grande mudança fica na parte traseira, pois o S9+ tem duas câmeras, o S9 segue com uma só, e ambos os aparelhos têm o leitor de digitais em outra posição.

As poucas mudanças estéticas já estavam previstas em vazamentos e rumores anteriores. O pessoal do 91Mobiles, em conjunto com o famoso perfil OnLeaks, desenvolveu um molde em 3D do Galaxy S9 com base nos vazamentos anteriores, patentes registradas pela Samsung e informações que foram vazadas de dentro da própria companhia.

O design do mock-up segue à risca várias especulações e informações levantadas por vazamentos e analistas do mercado. Essas informações indicam que a Samsung deve apostar em um modelo optimizado e com visual refinado em relação aos atuais Galaxy S8. Logo, a marca não deve fugir do visual que temos actualmente.

A grande novidade, em termos de melhoria no design, é o sensor biométrico abaixo da câmera e não ao seu lado, como temos nos modelos atuais. A posição atual incomodou bastante os usuários e deve ser revista com o novo modelo. Se confirmado esse visual – que é dado como certo – teremos que esperar pelo Note 9 para, quem sabe, ver a biometria funcionando dentro da tela. A Samsung não deve, no entanto, aposentar o scanner de íris no S9.