Angola foi o segundo maior fornecedor de petróleo à China

A Rússia vendeu à China um total de 5,6 milhões de toneladas de petróleo, liderando a lista dos fornecedores, surgindo em segundo lugar Angola, com 4,6 milhões de toneladas e em terceiro lugar o Iraque, com 4,4 milhões de toneladas.

Em Dezembro último, os principais fornecedores de petróleo da China foram por ordem de grandeza a Rússia, Arábia Saudita e Angola, com quotas de 15%, 14% e 9%, respectivamente, de acordo com o relatório mensal do mercado Petrolífero da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) relativo a Janeiro.

Segundo agência financeira Bloomberg, as importações chinesas de petróleo da Rússia e de Angola caíram em Dezembro 61 mil e 178 mil barris por dia, respectivamente, ao passo que as da Arábia Saudita aumentaram 53 mil barris por dia.