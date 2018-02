BAD condiciona financiamento a Angola

Segundo o BAD o financiamento ao Estado seria enquadrado para a execução de diversos projectos públicos. O documento emitido recentemente pelo Ministério das Finanças, esclarece que os fundos poderão ser canalizados para o apoio à tesouraria. Entretanto, o respectivo financiamento está pendente a implementação de reformas estruturantes a nível sócioeconómico do país que permitam melhorar actual conjuntura macroeconómica, acrescenta o PAE, sobre negociação com o BAD.

Akinwumi Adesina, presidente do BAD, em Novembro último considerou pertinente a diversificação económica no país, porém esclareceu que não implica um aumento de despesas e sim condições que incentivem o plano de investimento privado. Citado pela Lusa, o Presidente do BAD informou que a diversificação económica do país não depende da despesa pública, e sim, dos incentivos que se criam para os privados entrarem nos sectores da actividade.

De recordar que desde o início das actividades do BAD em Angola, o banco já aprovou 43 empréstimos no total de 2 mil milhões de dólares; as operações em curso, onde incluem nove projectos na área das finanças, que representam mais de metade dos 626 milhões de dólares que o BAD tem actualmente investidos no país.