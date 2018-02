Angola participa no fórum da Power África

O fórum tem como objectivo apoiar os países da África subsariana na criação e desenvolvimento de energias renováveis, aumentando o seu desenvolvimento neste ramo entre o sector público e privado.

Realizada desde 2013 a reunião de parceiros da Power África, resulta de uma iniciativa do então presidente dos Estados Unidos da América, Barack Obama.

A Power África é integrada actualmente por mais de 140 países, como Noruega, França e Japão, entidades como Banco Africano de Desenvolvimento, Banco Mundial e a União Europeia e mais de 130 empresas privadas, em representação de promotores e fornecedores de equipamentos.

De acordo o comunicado do Ministério da Energia e Águas, a Power África tem como metas até 2030, contribuir no aumento da potência instalada na região e a criação de novas conexões à energia eléctrica, com o foco nas energias limpas, renováveis e gás natural.