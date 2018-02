Governo pediu celeridade na conclusão das refinarias

A Refinaria do Lobito, com a capacidade até 200 barris por dia, poderá ser concluída num período de três ou cinco anos, porém o Governo desafiou as empresas construtoras que concorrem para obra a conclui-las em menos tempos, revelou o PCA da Sonangol, Carlos Saturnino.

“ As empresas consideram muita pressão fazer essa obra em menos tempo. Portanto, quatros anos é o tempo que o Governo pede para a conclusão da refinaria”, explicou Carlos Saturnino acrescentando que a Refinaria de Cabinda, por ter um porte mais pequeno, estará pronta dentro de dois anos.