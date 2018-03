Angola Telecom quer recuperar 200 mil usuários de telefonia fixa

Esta intenção foi avançada hoje pelo director Executivo Comercial da Angola Telecom, Bartolomeu Pereira, quando falava em conferência de imprensa, em alusão ao 26º aniversário desta empresa angolana.

Destaca que actualmente a Angola Telecom conta com 60 mil clientes do segmento domiciliar, empresas singulares e grossistas.

Sem avançar detalhes sobre a privatização de 45% das acções da empresa para o segmento de telefonia móvel, salientou que a Angola Telecom, por enquanto, fornece serviço de voz e dados, apesar de possuir uma licença global de telecomunicações.

De acordo com o director, a Comissão de Gestão da empresa já tem um plano para reaver a dívida com os clientes retalhistas e grossistas, mas encontra maiores dificuldades para fazer o mesmo com os clientes domiciliares, pelo facto de esses clientes trocarem de residências.

A par da recuperação da dívida, o responsável disse que durante os 26 anos de existência, a empresa perdeu parte das suas infra-estruturas com a vandalização das cabines de telefonias públicas, painéis solares. Acrescentou que três dos sete mil quilómetros de fibra óptica precisam ser recuperados.

Como operadora com licença global, que a habilita fornecer serviços de voz, dados, televisão e outros, a Angola Telecom vai recuperar e instalar, nos próximos dias, 1500 cabines de telefonia fixe públicas nas 18 capitais de província para levar este serviço das populações mais carenciadas.