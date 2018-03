Huawei Ganha o prémio GSMA “Melhor Inovação Móvel para Cidades Inteligentes”

O prémio elogia a Huawei por sua contribuição inovadora como a primeira a aplicar a tecnologia NB-IoT para uma dúzia de projectos de cidades inteligentes Edward Fan, Vice-Presidente de Marketing, Carrier BG, Huawei, aceitou o Prémio GSMA.

“As tecnologias NB-IoT agora estão maduras com um ecossistema de rápido crescimento e um valor comercial evidente”, afirmou Edward Fan, vice-presidente de marketing da Carrier Business Group da Huawei. “Seu benefício económico e social é apreciado por mais e mais pessoas. Havia 39 redes comerciais, 500 mil estações de base e 100 milhões de conexões para NB-Io em 2017. No final de 2018, esperamos ver 100 redes comerciais, 1,2 milhões de estações bases e 150 milhões de conexões “, acrescentou Fan. “As soluções de cidades inteligentes baseadas no NB-IoT prometem gerenciamento municipal mais eficiente, melhores serviços públicos e melhorias industriais mais suaves. E as pessoas irão desfrutar de uma vida mais segura, mais conveniente e melhor que nos aproximará do objectivo de uma “cidade inteligente” bem governada, agradável e próspera “.

As iniciativas de cidades inteligentes estão ganhando impulso globalmente. Ao trabalhar com parceiros e verticais da indústria, a Huawei comprometeu-se a habilitar cerca de 50 casos de uso de cidades inteligentes em 40 indústrias: incluindo medição de água e gás, estacionamento nas ruas, iluminação e bicicletas compartilhadas, detecção de fumaça, monitoração de hidrantes, monitoramento de cobertura de furo humano , monitoramento do meio ambiente, gerenciamento de lixeira e gerenciamento de caixa postal. Na cidade inteligente de Yingtan, na província chinesa de Jiangxi, descobrimos que uma vez que as ruas da cidade, mal iluminadas, são agora mais brilhantes à noite, os grandes incêndios em locais públicos são mais frequentemente impedidos e até a perda de distribuição de água foi reduzida.

Enquanto isso, todos os projectos entregues mostraram resultados mensuráveis. Conforme ilustrado nos casos de uso que a Huawei preparou para o MWC 2018, as operadoras de telecomunicações estão testemunhando um crescimento de receita de três a 10 vezes em relação à sua conexão anterior apenas de negócios. Esta é uma prova muito poderosa da visão de Huawei de ” além da conectividade, IoT como um serviço”.