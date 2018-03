Johnnie Walker cede o lugar a Jane em algumas garrafas de whisky

A fabricante de whisky escocesa Johnnie Walker vai lançar este mê uma colecção limitada de garrafas que terão no logótipo uma mulher, Jane.

A fabricante de whisky escocesa Johnnie Walker vai lançar este mês uma colecção limitada de garrafas que terão no logótipo em vez da habitual imagem do Johnnie Walker uma mulher, Jane. A Diageo, empresa detentora da marca Johnnie Walker, afirma que é a primeira vez em quase 200 anos de história do produto que o seu logótipo vai ser representado por uma mulher.

A multinacional diz ainda que esta edição de Jane Walker é a maneira que arranjaram de colocar o foco na igualdade de género e nas conquistas das mulheres nestes últimos tempos.

Esta “mudança de género” não é caso único em campanhas comerciais. No mês passado, a Kentucky Fried Chicken fez um anúncio publicitário com a estrela country Reba McEntire, no papel do tradicional coronel Sanders.