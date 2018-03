União Europeia aperta o cerco ao Facebook e à Google

A União Europeia aumentou a pressão às grandes tecnológicas – mais especificamente ao Facebook e à Google – para removerem conteúdos terroristas das suas plataformas, ordenando que as publicações deste tipo sejam eliminadas dentro de uma hora.

Tendo em conta que o conteúdo terrorista é mais perigoso nas primeiras horas do seu aparecimento online, todas as empresas devem remover este conteúdo dentro de uma hora como regra geral”, pode ler-se no comunicado da União Europeia publicado nesta quinta-feira. Caso não o façam as empresas tecnológicas correm o risco de ser forçadas a fazê-lo pela legislação europeia.

“Um tempo limite tão apertado não leva em conta as limitações reais da remoção de conteúdo e será um forte incentivo aos operadores dos serviços para removerem todo o conteúdo reportado”, conclui o comunicado.