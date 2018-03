O Cinemax Talatona – que integra o Cinemax, maior rede de cinemas de Angola e maior operador de cinemas Multiplex – continua a acompanhar os principais momentos do cinema mundial. Alusivo a grande noite de premiações da Academia de Hollywood, os Óscares, o Cinemax realizou, pelo terceiro ano consecutivo, um evento que visa assinalar a célebre noite de premiações dos melhores do cinema mundial.“A Grande Festa dos Óscares” é a denominação da iniciativa do Cinemax que visa proporcionar aos amantes de cinema uma programação especial e a oportunidade de verem e reverem alguns dos filmes nomeados para a 90ª Gala dos Óscares® de Hollywood no ano de 2018.

O evento de comemoração aconteceu no Cinemax Talatona, pelas 19h00 com a presenças de convidados de várias áreas da nossa sociedade, desde a música, arte, televisão, rádio, gestores, entre outros.

Os ilustres convidados puderam assistir em exclusivo aos filmes mais nomeados para a edição deste ano dos Prémios de Hollywood.