Dono da Amazon passa Bill Gates e torna-se o homem mais rico do mundo

Durante anos Bill Gates foi mundialmente conhecido como o homem mais rico do mundo, mas, agora, foi ultrapassado pelo director executivo e dono da Amazon, Jeff Bezos.

Bezos para além da Amazon, é também dono de uma empresa de voos espaciais turísticos, do jornal The Washington Post e do Blue Origin. A fortuna do dono de uma das maiores plataformas de vendas “online” está avaliada aos 88 mil milhões de euros, ainda no início deste ano.

Na lista dos 500 mais ricos do mundo, Bezos é seguido pelo fundador da Microsoft, Bill Gates (78 mil milhões de euros), pelo investidor Warren Buffett (73 mil milhões de euros), pelo fundador do Facebook, Mark Zuckerberg (65 mil milhões de euros) e pelo dono do grupo espanhol Inditex, dono da Zara e outras cadeias de loja de roupa, Amâncio Ortega (65 mil milhões de euros).