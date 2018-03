Vinhos Adega Mayor distinguidos com quatro medalhas de ouro em Berlim

O vinho Adega Mayor Grande Reserva Pai Chão 2014 voltou a ser galardoado somando já quatro medalhas de ouro, primeiro numa das competições de maior prestígio internacional – Mundus Vini Spring Tasting que premeia a colheita de 2014, tal como anteriormente havia premiado as colheitas de 2011 e 2013 e agora, mais recentemente, foi reconhecida com mais uma medalha no Berlim Wine Trophy.

Este reconhecimento faz agora parte das mais de 200 distinções nacionais e internacionais dos vinhos alentejanos Adega Mayor e reforçam e comprovam a oferta variada e de excelência da marca portuguesa, disponível em Angola. Produzido em 2015 a partir das castas alentejanas Aragonez, Touriga Nacional e Alicante Bouschet, o vinho é composto com algumas notas de especiarias e de frutos negros como a amora e o mirtilo. O paladar encorpado e estruturado fazem deste um vinho de excelência.

O vinho é 100% Touriga Nacional tem um aroma a violetas e frutos silvestres apimentados com um toque de madeira e na boca o sabor é leve, sofisticado e cheio de personalidade.

Já o vinho Adega Mayor Reserva do Comendador Tinto 2014 partiu das castas Alicante Bouschet, Syrah e Touriga Nacional e apresenta um carácter fresco e marcante, com um aroma intenso a cereja preta e amora silvestre, de sabor longo e prolongado. Acompanha na perfeição com entradas de queijos e pratos no forno.

A Adega Mayor, inaugurada em 2007, é a aposta do Grupo Nabeiro – Delta Cafés na área vitivinícola e surge como um projecto que une a arte do vinho à arte de Siza Vieira, numa homenagem à arquitectura do vinho e da vida. Com vinhas localizadas na Herdade das Argamassas e na Herdade da Godinha, em Campo Maior, a Adega Mayor tornou-se desde logo uma referência no e no turismo português ao ser a primeira adega de autor construída em Portugal.