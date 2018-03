Emirates destaca mulheres no Dia Internacional da Mulher

O vídeo mostra ao público os bastidores diários das mulheres nas várias unidades de negócio do Grupo Emirates, realizando todas as tarefas-chave para a operação do voo EK 225 do Dubai para S. Francisco (EUA). O A380 é pilotado pela capitã Patricia Bischoff, do Canadá, e pela Primeira Oficial Rebecca Lougheed, do Reino Unido, com a equipa de cabine liderada por Weronica Formela da Polónia.

Além da equipa de voo, existe um conjunto de mulheres que trabalhou em todas as actividades “acima da asa” e “abaixo da asa” até à partida do voo, que incluem o atendimento ao cliente no aeroporto, operações monitoradas pela controladora e pela líder de operações da rampa, serviços técnicos realizados por engenheiras e técnicas de aeronaves licenciadas, equipas de tripulação, equipas de catering e de segurança.

A equipa operacional do EK 225 também incluiu as mulheres com nacionalidade dos Emirados Árabes Unidos, que trabalham nas equipas de Engenharia, Despacho de Voo, Segurança e Operações de Carga. No total, uma equipa de mais de 75 mulheres de mais de 25 nacionalidades trabalhou no voo. Isso reflecte a diversidade geral no Grupo Emirates, que emprega funcionários de mais de 160 nacionalidades.

“Todos os voos que operamos precisam de um ecossistema inteiro de funcionários de várias unidades de negócios para trabalhar de forma perfeita. A Emirates orgulha-se de ter mulheres representadas em todas essas funções-chave”, afirmou Abdulaziz Al Ali, Vice-Presidente Executiva dos Recursos Humanos da Emirates. “As mulheres fizeram parte da história de sucesso dos Emirados desde o início e, no Dia Internacional da Mulher, celebramos o seu enorme contributo para a Emirates e para o sector de aviação”.

O Grupo Emirates emprega mulheres de mais de 150 nacionalidades. Isso inclui cerca de 1.150 mulheres dos Emirados Árabes Unidos, que trabalham em diversas funções, e estão representadas em cargos de gestão e executivos em todo o Grupo. Em geral, as funcionárias constituem mais de 40% da força de trabalho da Emirates, sendo que a sua maioria trabalha como tripulante de cabine. Mais de 20% de todos os papéis de supervisão e de gestão nos Emirados são ocupados por mulheres.