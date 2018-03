Governo angolano quer adquirir aviões da Bombardier

Segundo a Angop, o ministro informou que a TAAG acarreta prejuízos nos voos domésticos há cerca de três décadas, em detrimento da desadequação dos aviões. Para dar volta a situação, Augusto Tómas referiu que tem em carteira os planos do executivo para tornar as deslocações aéreas nacionais mais competitivas. O titular da pasta revelou ainda que está em estudo a construção de uma nova transportadora para operar as ligações internas.

Os novos planos, explicam a recente deslocação ao Canadá onde manifestou o interesse do País na compra de aparelhos Bombardier Q-400 as viagens locais.

“É um tipo de aeronave que tem sido utilizado com sucesso na actividade comercial aérea em vários países do continente africano”, garantiu o ministro durante a sua visita ao Canadá.