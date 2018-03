Eventos Arena realiza a 8ª edição da FIB

Com o patrocínio do Governo Provincial de Benguela, a FIB é a feira mais importante da Região Sul de Angola e, portanto uma plataforma de referência no estabelecimento de contactos e na criação de uma rede de negócios ao serviço do desenvolvimento das empresas, da Província de Benguela e de Angola.

Com um forte componente multi-sectorial a Feira Internacional de Benguela tem como principal objectivo promover e fortalecer o potencial económico e industrial, atrair investimentos nacionais e internacionais, capazes de apoiar o desenvolvimento da região Sul, reunir os principais agentes económicos e socias que atuam em diferentes áreas de negócio potenciando este evento, como a maior bolsa de negócios de Angola.