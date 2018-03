Fábrica de Sabão promove actividade recreativa em alusão ao mês de Março

Em alusão ao dia internacional da mulher, a Fábrica de Sabão unir-se-á a comunidade local para promover a igualdade, a justiça e os direitos das mulheres, organizando uma série de actividades recreativas e informativas ao longo do mês de Março. Com o objectivo de sublinhar o importante papel das mulheres angolanas na transformação socioeconómica do país, o programa contará com a participação de artistas, palestrantes e inovadores. O público é convidado a participar da celebração que visa promover a igualdade das mulheres à expressão artística, as oportunidades de trabalho, a saúde e bem-estar e a capacitação económica.

Ao comentar sobre o evento, Manuela Ganga, directora geral da Fábrica de Sabão, afirmou: “A igualdade de género e a inclusão são fundamentais para que os países em desenvolvimento possam promover uma transformação socioeconómica generalizada. Em Angola, as mulheres estão activamente envolvidas em todas as formas de empreendedorismo, particularmente no sector informal mas o seu potencial ainda está por ser plenamente realizado. É aí que os hubs como a Fábrica de Sabão podem desempenhar um papel fundamental na realização de uma mudança positiva. O centro tem um grupo exemplar de mulheres que lidam com uma série de plataformas criativas com o intuito de incentivar a inovação e o empreendedorismo entre as mulheres e jovens angolanas. Neste dia Internacional da Mulher, colaboramos com muitas mulheres angolanas para liderar actividades que ensinem as mulheres sobre o seu direito natural de inspirar, criar e inovar”.

A Fábrica de Sabão, o primeiro núcleo de inovação híbrida de Angola, foi fundada baseada no princípio de que a inovação é para todos. Composto por cinco pilares principais: Espaço de trabalho compartilhado, Incubadora, Acelerador, MakerSpace e Conector Cultural, o centro aspira a impulsionar os desafios da educação e a inclusão socioeconómica, oferecendo oportunidades para todos os angolanos, independentemente do género ou da posição económica.

A Fábrica de Sabão pretende superar as lacunas entre o sector formal e informal, formando jovens angolanos das comunidades vizinhas e tornar-lhes produtores. O centro está fortemente focado no lançamento de uma nova geração de empreendedores ‘Made in Angola’ nos sectores criativos de tecnologia e de produção. O centro tem uma vibrante comunidade de mulheres que são incentivadas a melhorar as suas habilidades empresariais e a gerir os seus próprios negócios. Uma das principais plataformas lideradas pelas mulheres é o Maker Mulher, uma extensão do MakerSpace do hub, onde as mulheres criam e vendem bijuterias, roupas, tapetes e outros produtos com materiais reciclados. O programa da incubadora Dibaka no centro é liderado por uma mulher angolana cujo papel é orientar e aconselhar futuros empreendedores.

Ao longo do mês de Março, o público está convidado a juntar-se à vibrante comunidade da Fábrica de Sabão e a demonstrar o seu apoio às mulheres angolanas.

O mês das mulheres na Fábrica de Sabão começou na semana passada com recitais de poesia em homenagem a famosa escritora angolana Iracema Cordeiro. Realizada em colaboração com a Fundação Arte e Cultura, o tributo centrou-se no seu trabalho, ‘Poemas D’ Coração’. Os recitais também incluíram uma poderosa linha de poetas da nova geração, incluindo Perivaldo o poeta, poeta Katumbila, poeta Ninguém e poeta Suburbano. As composições musicais dos artistas Kamane Silva, Mano Muzemba, Mas Guxi, Silvania Marisa, Truece Flow bem como a “Casa da Música”, da Fundação, completaram a atmosfera.

As próximas actividades incluirão uma exposição de fotografia dos artistas Lwiana de Almeida e Kenned Flautas Negras mais recitais de poesia em parceria com o Movimento Lev’Art, painéis de discussão e palestras sobre o emprego e a igualdade do gênero, workshop de incentivo as jovens mulheres sobre as profissões ligadas a produção e tecnologia, exibições de filmes, secções de consciencialização sobre o câncer de mama, actividades de plantação de árvores, sessões de Zumba, entre outras actividades.