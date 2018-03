MACON reforça a frota

Com um total de 27 novos autocarros, a MACON vai reforçar as novas operações interprovinciais, admitir mais de 100 novos colaboradores, sobretudo em algumas províncias do país, cumprindo assim, com um desafio social que é a criação de novos postos de trabalho.

Luís Máquina informou igualmente que em Maio, a empresa dará início a obras de construção de um novo terminal de desembarque na província da Huila, nas cidades de Benguela e Huambo a operadora vai construir novas bases para manutenção e lavagem de autocarros. A partir deste ano, a operadora vai dar inicio a operações na República da Namíbia, com um total de 6 novos autocarros.