Mónaco: O País onde um em cada três residentes é milionário

Na encosta da Riviera Francesa existe realmente um local que é o paraíso dos super-ricos, com o maior número de milionários per capita do mundo.

Como o espaço é pequeno para tanta procura, as autoridades do país decidiram permitir a construção de ilhas artificiais no mar.Oliver Williams, da consultora WealthInsight, disse à BBC que não é segredo para ninguém que as pessoas se mudam para o Mónaco por questões financeiras. “Não há imposto sobre rendimento, nem tributação sobre as empresas com negócios que tenham a maior parte do seu trabalho no Mónaco”, referiu Williams.

“Desta forma, os impostos são a principal razão que encontramos para que as pessoas desejem mudar-se para cá. A outra [razão] é simplesmente o estilo de vida”, explica Oliver Williams.