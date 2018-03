Globo estreia nova temporada de Malhação, intitulada ‘Vidas Brasileiras’

A busca pela identidade. A aceitação pelo outro. A necessidade de mascarar comportamentos e emoções e criar uma outra realidade para ser aceite na sociedade. Estas são algumas características comuns aos jovens de uma geração sedenta por ser tudo ao mesmo tempo, e que absorve uma enxurrada de informações a cada minuto. E esse jovem necessita de ser ouvido para então revelar os seus mistérios. ‘Malhação: Vidas Brasileiras’ vai além das máscaras sociais próprias dessa fase. Escrita por Patrícia Moretzsohn, com supervisão de Daniel Ortiz e direcção artística de Natália Grimberg, a história vai mergulhar na vida de cada um dos 17 alunos do primeiro ano do ensino médio da Escola Sapiência para tratar de questões como drogas, machismo, desemprego, idealização do corpo, racismo, assédio, intolerância religiosa, maternidade precoce, entre outros assuntos.

“O jovem é muito mais abrangente hoje em dia. Ele é conectado, tem mais conhecimento, não quer ser uma coisa só. Na minha época ficávamos no “íntimo” escrevendo na agenda e hoje o jovem coloca tudo nas redes sociais. Lá é como ele quer que os outros o vejam, mas de facto não é como ele é. Na nossa história vamos falar muito como ele se vê, como os outros o veem e como ele verdadeiramente é. A nossa busca é essa”, define Natalia Grimberg, que estreia como directora-artística.

A professora Gabriela Fortes (Camila Morgado) é quem assume esse papel de arqueóloga da essência real, abandonando o pré-conceito para procurar compreender tudo o que é impossível de perceber superficialmente. A autora Patrícia Moretzsohn destaca a inovação do formato desta temporada, que é inspirada na premiada obra canadense “30 vies”. “A cada 15 dias, vamos fundo na história pessoal de um adolescente da escola, fazendo com que ele ganhe um protagonismo temporário. Caberá à professora Gabriela essa imersão num drama em particular. Serão cerca de 25 histórias intercaladas com a base que é o arco principal, que envolve o núcleo da professora e os seus três filhos”, explica Moretzsohn.

‘Malhação: Vidas Brasileiras’ estreia hoje, dia 12 de Março, a partir das 19h15, na Globo. No elenco estão ainda nomes de peso em participações especiais como Edson Celulari, Carmo Dalla Vecchia, Felipe Rocha, Guta Stresser, Malu Mader, entre outros.