INADEC apreende produtos com datas vencidas

Questionado sobre o fim dos produtos, o director adiantou que os produtos serão reduzidos a cinzas nos próximos dias, na localidade do Bucula, a três quilómetros da cidade de Caxito.

Domingos Felgueiras apelou à população no sentido de denunciarem as irregularidades na venda de produtos com prazos expirados ou em mau estado de conservação.

“A instituição e os seus parceiros vão continuar a redobrar a fiscalização e desenvolver acções de sensibilização sobre os direitos dos consumidores nos diversos estabelecimentos comerciais, para desencorajar comerciantes a vender bens com prazos vencidos”, concluiu!