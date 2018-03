País contrai mais dívida para solucionar malparado

De acordo com o mesmo decreto, a emissão da dívida terá a durabilidade de 10 e juros anuais de 7,5%.

O documento informa ainda que a Recredit está a negociar a aquisição do crédito malparado de cinco bancos comerciais, de Poupança e Crédito, de Comércio e Indústria, Angolano de Investimentos, Keve e de Negócios Internacional.

Recorde-se que o valor total do malparado do sistema bancário angolano sob a gestão da Recredit estava avaliado, inicialmente, em 500 mil milhões de kwanzas (cerca de 2528 milhões de dólares), 200 mil milhões de kwanzas dos quais estavam já resolvidos em Dezembro do ano passado.