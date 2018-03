País participa no 8º Fórum Mundial da Água em Brasília

Com o objectivo de promover os interesses políticos, técnicos, académicos e comerciais e sobre a partilha dos recursos hídricos, o 8º Fórum Mundial da Água vai reunir cerca de sete mil conferencistas em representação de 400 instituições de 70 países, vão participar da reunião enquadrada na prossecução do Objectivo nº 6 da Agenda 2030 sobre os Objectivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Ao fórum, a delegação do País, a ser integrada por responsáveis dos Ministérios da Energia e Águas e do Ambiente, o país leva como lema “Angola, Compartilhando Recursos Hídricos, Rumo à Sustentabilidade”.

De acordo com uma nota do Ministério da Energia e Águas, além da participação, Angola vai exibir as suas potencialidades hídricas, com a exposição de informação diversa, tendo já reservado um espaço na zona de exposições.

A nota explica ainda que durante a exposição, empresas públicas do sector da Energia e Águas vão estabelecer a troca de experiências e parcerias com outras instituições.

Recorde-se que o Fórum Mundial da Água é uma Organização internacional fundada em 1996, com sede permanente na cidade de Marselha, na França, enquanto o Conselho Mundial da Água é uma organização internacional que reúne 400 instituições relacionadas à temática de recursos hídricos em aproximadamente 70 países.