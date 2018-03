BNA apela empenho dos professores na educação financeira

A intensão foi manifestada esta semana no Lubango, província da Huíla, pelo delegado regional do BNA, Sandro Santos.

O responsável da instituição sublinhou a importância de se encontrar outras técnicas para se fazer poupança, apontando como uma delas, evitar ir às compras sem planificar.“ Mais do que isso as famílias devem perceber que o dinheiro no futuro faz sempre falta, daí que é aconselhável abdicar-se do excesso de consumo diverso”, referiu.

A actividade juntou cerca de 51 crianças da 5ª e 6ª classe, dos mil e 120 matriculados na escola Nº 59, no âmbito da semana global do dinheiro, que teve o início segunda-feira, numa parceria entre o BNA e o sector da educação, ciência e tecnologia.

Durante a actividade foram passadas matérias sobre a educação financeira, possíveis formas de poupança, o valor do dinheiro, suas funções, características e os indicadores que os associam, visando reforçar a necessidade da gestão financeira no seio da população.