Coca-cola realiza primeira fase do torneio Copa Coca-Cola Angola 2018

Nesta primeira fase, serão encontradas 64 selecções escolares, as quais disputarão a fase Zonal e os respectivos vencedores desta fase, representarão a sua zona na Fase Final.

Na 1ª Jornada da primeira fase, aproximadamente 1.500 alunos prestaram provas e disputaram jogos entre si, estando já definidas as 8 primeiras selecções escolares. Estas selecções estão a ser encontradas com o “olho clínico” de Ex jogadores internacionais Angolanos, como é o caso de Loco, Rats, Zé Augusto, Kali, Dedé, entre outros Ex jogadores do nosso Girabola.

Já no próximo fim-de-semana, haverá a 2ª jornada da 1ª Fase, e mais oito selecções de outras tantas escolas, serão definidas.