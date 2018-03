5 Perguntas a…Felisberto Capamba

1 Qual o balanço que faz das vossas actividades nestes mais de 19 anos no mercado?

Positivo, na base do redimensionamento ou ajustes feitos na nossa estrutura operacional, adaptando-nos ao novo contexto económico e financeiro do País.

2 Para a produção local, quais são as dificuldades encontradas?

A maior dificuldade é a obtenção de estruturas metálicas específicas para os equipamentos escolares. Foram feitos pouquíssimos investimentos na área de transformação do ferro em estruturas para atender à produção de mobiliário, e portanto vamos produzindo com o que está disponível. Ter uma produção com recurso a matéria-prima local é sempre uma vantagem, caso contrário já teríamos fechado portas. Estamos a falar da madeira e pois para os outros insumos, tais como verniz, cola para madeira, estruturas metálicas, dependemos da importação. As poucas empresas que se dedicavam à produção destes insumos têm excessiva dependência de componentes importados, o que limita a sua actuação face às dificuldades do mercado. Tudo isto nos obrigou a depender dos nossos parceiros internacionais, que ainda vão dando algum crédito, apesar de se estar a esgotar essa credibilidade, devido à falta de divisas.

3 Como avaliam a medida do Estado contra o corte de madeira de toro e serrada e até que ponto isso afecta a vossa produção?

O projecto Habitec foi concebido tendo já em vista esses desafios, sobretudo na questão da protecção ambiental. É por essa razão que somos pioneiros em Angola quanto ao uso da tecnologia que tem como matéria -prima a madeira de eucalipto, que é uma planta de viveiro, não é nativa, e de crescimento rápido. Não foi por acaso que instalámos a nossa unidade de produção na província do Huambo, aproveitando os vários polígonos privados de eucalipto e adicionando o corredor da linha férrea de Benguela, que foi beneficiada com grandes extensões de eucaliptos, cuja madeira era usada como combustível para as locomotivas. Com a modernização da via férrea, hoje os novos comboios são alimentados a diesel, deixando a madeira para outros fins.

4 Como é que a Habitec está a nível de facturação?

É uma facturação de sobrevivência, se compararmos com os últimos cinco anos.

Há alguma parceria entre a Habitec e as escolas?

São várias as escolas, sobretudo do ensino privado, e empreendedores que investiram na área do ensino que, desde 2014, beneficiaram de créditos da Habitec, cedendo nós mobiliário escolar com pagamentos acima dos 60 dias. Este ano foi aquele em que menos apoio concedemos, devido às dificuldades que alguns empreendedores e escolas têm tido para liquidar os créditos, reduzindo a nossa capacidade para atender outros.