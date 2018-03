5áSec- LAVANDARIAS PREMIUM chegam a Angola

Por Cláudia Simões | André Samuel | fotos Njoi Fontes

Fale-nos um pouco da 5àsec. Como é que surgiu a ideia deste projecto?

Havia a necessidade de se levar a cabo a limpeza a seco, e o nível de confiança dos serviços existentes actualmente é reduzido. Entre várias viagens a Portugal, entrámos em contacto com a 5àSec e cogitámos trazer o serviço para o País. É um serviço diferente daquele que estamos habituados. Não é simplesmente lavar roupa a seco, e pensámos que já fazia falta esse tipo de serviço aqui. Por isso contactou-se a 5àSec, que mostrou disponibilidade. Agora somos os primeiros em África.

Qual o perfil de master da 5àsec?

De um ponto de vista geral, a 5àSec procura parceiros que já tenham experiência em lavandaria. Neste caso, a 5àSec começou com um colaborador com conhecimentos e que agora acompanha de outro forma, a Dr.ª Raquel. Procura pessoas que, tendo esta experiência, queiram ter uma obrigação com dois compromissos: serviço sustentável com qualidade, acima de tudo, e respeito pela ecologia. A empresa aplica metodologias às pequenas, médias e grandes empresas a nível internacional. Exige que haja um respeito enorme pelos colaboradores, que o master tenha interesse no seu crescimento e no da empresa e que não queira manter-se apenas na loja, tenha o objectivo de crescer. Se não sentirem isso de quem se proponha a fazer franchising, à partida o projecto não segue em frente.

Qual é a particularidade da 5àsec em relação às outras lavandarias existentes no mercado?

Além da satisfação do cliente, temos preços acessíveis, qualidade, rapidez, eficiência. E temos alguns serviços pouco comuns, como impermeabilização, anti-traças, anti-ácaros e a Maxima,uma lavagem mais delicada. Para o nosso País será uma mais-valia. É uma máquina concebida para lavagem sem danificar o produto. Temos o Branco Mais, que será talvez o serviço que nos irá diferenciar do resto das lavandarias. Mas a 5àSec aposta, primeiro, em estar somente em centros comerciais, pela qualidade da água. A roupa irá sair mais limpa e usaremos produtos específicos para evitar que futuras manchas possam surgir. Acima de tudo, iremos oferecer um atendimento responsável. Não é somente receber a roupa, mas explicar ao pormenor ao cliente como ela será tratada e porquê. Pretendemos, futuramente, implementar o B2B, onde não só o cliente vem ter connosco, mas nós vamos até ao cliente.

Qual o valor do investimento inicial na marca?

Houve um investimento de seis milhões de dólares. Tem royalties de 3% e um valor de franchising relativamente elevado. Tem um turno verde três a cinco anos,portanto é um projecto que vale a pena. O franchising não só dá direito apenas à marca, como também à formação, apoio a nível de marketing e, acima de tudo, inclui ligação global. Todos os franchisings estão ligados e partilham ideias, e isso é muito importante, porque garante melhoria no serviço ao cliente.

Para quando está prevista a abertura da primeira loja?

A primeira loja será aberta ao público em Abril. Pretende-se abrir três lojas por ano. Então, dependendo do número de lojas que se abrir, o lucro poderá ser mais rápido ou mais lento.

Em quanto tempo se prevê o retorno do investimento?

Cada loja tem um turno verde três anos, como disse, mas, tendo em consideração que se pretende reduzir o nível de investimento dos sócios e colocar os activos no próprio investimento, na continuação do negócio, então o retorno irá demorar cinco anos.

Quanto à tecnologia usada por detrás do serviço, houve algum tipo de estudo de mercado?

Sim. Quando se decidiu escolher o franchising, foi por este motivo. A 5àSec prima não só por estar à frente a nível tecnológico, como ao nível do meio ambiente. A Cuidados Têxteis Industriais (CTI) como empresa começou com o seu grande pilar que é a 5àSec. Esta é a primeira marca que vamos representar no País e escolhemo-la para defender os cuidados têxteis ao nível da limpeza a seco e lavandaria. Escolhemos aquela que nos pareceu mais apelativa na relação qualidade-preço. Poderíamos ter ido para outras marcas que defendem a qualidade, mas a um preço superior, ou poderíamos ter apostado em marcas que defendem um preço inferior, só que não têm o mesmo nível que a 5àSec.Esta insígnia, dentro das marcas internacionais, é daquelas que procura maior equilíbrio nestes dois parâmetros. Neste caso, os cuidados têxteis vão ficar pela 5àSec. Porque a 5àSec defende que um cliente não precisa apenas de ter a sua roupa bem tratada, mas também a sua vida. Portanto, o tapete, o sofá, o cortinado, o resto dos produtos do lar também devem ser bem tratados. No ano que vem, vamos apostar em expandir o negócio para outras áreas que vão além da limpeza a seco.

Em termos de capital humano, qual é a previsão nos próximos cinco anos?

Tratando, em média, 150 peças por dia, é necessário ter em loja duas pessoas a tempo inteiro. Tendo em consideração baixas e outras ocorrências que possam surgir, decidimos optar por sete pessoas por loja. Assim, avançando com três lojas por ano, estamos a falar de 21 pessoas, sem contar com a equipa da área de delivery, motoristas, comercial e suporte externo. Temos a vantagem de pertencer a um grupo maior, e não temos que nos preocupar muito com os recursos humanos.

Como está a ser a potencialização deste capital humano? vão contratar pessoas já formadas?

A formação será feita segundo o critério da 5àSec Internacional. Os quadros superiores da 5àSec, tanto a nível internacional como em Angola, são nacionais, todos com um background diferente, sendo alguns formados no estrangeiro, outros cá, mas todos com a intenção de contribuir para o crescimento económico e sustentável do País. Os três quadros com nível de responsabilidade têm nacionalidade portuguesa, pela questão da facilidade da língua, pelo sítio escolhido ou recomendados por qualquer país onde já esteja a 5àSec. São estes profissionais que serão encarregues de transmitir conhecimento aos outros funcionários de loja. Logicamente, a 5àSec Internacional dá o apoio necessário para este tipo de missão, tanto a nível de formação dos quadros mais técnicos da loja como a nível da manutenção dos equipamentos, etc. Tudo numa perspectiva de fazer crescer os países onde se encontra.

Referiu o objectivo de abrir três lojas por ano. Estão definidos os locais?

As três lojas que estão a ser criadas neste momento em Luanda, nos Shoppings Avenida, Xyami Nova Vida e Gika, foram estudadas e bem definidas. Tencionávamos atingir o maior número de pessoas possível quando o projecto surgiu, em 2015. Não tínhamos, por exemplo, o Kilamba como temos hoje. E a cidade continua a crescer. O nosso objectivo é chegar ao máximo número de pessoas que pudermos, principalmente da classe média, quer trabalhadores do Estado quer de entidades privadas, assim como hotéis, etc. Estamos a estudar as três próximas lojas a abrir, de forma a atingir o maior número de clientes que possamos.

Haverá o modelo de entrega ao domicílio para Angola?

Temos, para as lojas que vão abrir, um projecto de home delivery. Irá ser aberta uma plataforma digital também nesse sentido, para que o cliente que procura o serviço o possa fazer por via online ou telefónica. Mais do que isso, estamos a analisar onde teremos pontos de entrega e recolha e em que locais teremos lojas efectivamente físicas. Portanto, optaremos pelos dois sistemas. Espaços físicos mais reduzidos, que serão os espaços de recolha e entrega, recepção de clientes e explicação de como tratar a sua roupa em shoppings. Depois, um sistema de recepção que fique à escolha do cliente ou um pólo mais industrializado.

Isto trará algum custo adicional para os clientes?

Não e sim. Não, no sentido de que todo o serviço tradicional tem de se manter dentro da tabela de preços nacional. Temos a obrigação para com o cliente de não implementar um serviço mais caro do que o actualmente existente e, se pudermos fazer um serviço um pouco mais barato, até implementar um serviço mais económico do que o existente.

Agora, a 5àSec tem serviços adicionais que não existem no mercado, portanto esses serviços são imputados ao preço actual. Pode haver uma pra paga um valor acrescido. Caso o cliente queira usar o serviço Branco Mais, que é a renovação da cor branca, este serviço também terá um valor adicional.

Por que optaram por um modelo de franchising e não por um modelo criado de raiz?

O projecto surgiu há dois anos, quando vivíamos um momento económico diferente no que diz respeito às importações. De qualquer forma, escolhemos este franchising pela qualidade e know-how, porque passar a ferro pode parecer um processo simples, mas não é. Há um know-how que não temos e fomos buscar a quem sabe, evidentemente. Outra razão é pelos produtos, porque, feliz ou infelizmente, ainda não temos produção nacional dos produtos utilizados para aplicação do serviço em si. Não obstante termos de importar, estamos esperançosos de que possamos contribuir também para a produção e criação dos produtos a nível nacional. Acima de tudo pela confiança, a 5àSec permite incutir muito mais confiança e trabalhar de forma mais segura.