BAD pede maior eficácia no sector petrolífero

Para garantir que os recursos petrolíferos de Angola sejam usados de forma transparente e eficaz estão a ser criadas medidas que revejam a moldura institucional para separar e aumentar a clareza sobre os papéis das diferentes instituições no sector petrolífero”, adianta o BAD.

No relatório sobre as Perspectivas Económicas da África Austral (“Southern Africa Economic Outlook”, no original em inglês), os analistas defendem também o “desenvolvimento de políticas de gestão das receitas do petróleo” e a “maximização dos recursos do gás para produzir energia eléctrica.”

O BAD informou ainda que os preços baixos do petróleo ajudaram a procura interna na região Sul de áfrica, embora Angola, o maior produtor da zona, continua a viver a viver os efeitos adversos dessa bai