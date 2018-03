Governo emite dívida para assegurar produtores agrícolas

O documento informa que o objectivo, é agilizar o Crédito Agrícola de Campanha e contribuir para a dinamização do sector rural nacional, a cargo do Banco Nacional de Angola (BNA) com um prazo de reembolso de 14 semestres.

Recorde que o Crédito Agrícola de Campanha foi lançado em Angola em Junho de 2010 para “fortalecimento dos pequenos e médios produtores agro-pecuários e da linha de crédito para apoio”, envolvendo os bancos de Poupança e Crédito, de Comércio e Indústria, Sol e Angolano de Investimento.