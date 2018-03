Espaço público/rio Seco Parque verde urbano 2.º troço

A criação e reconexão de acessos entre os espaços existentes e bairros no sentido de criar fluidez entre as zonas limítrofes proporciona maior interacção e integração da comunidade e utilizadores. O percurso casa-trabalho-lazer deve ocorrer de forma fácil, instantânea, através de prolongamentos que nos dão a sensação de liberdade, evitando o uso dos meios de transporte convencionais. Dando continuidade a este objectivo, passamos para o 2.º troço de intervenção, de 510 metros e uma largura de 7 a 10 metros. Neste troço, com base em visita e análise, iremos realçar três aspectos bastante pertinentes e de grande importância na requalificação de todos os espaços públicos:

A. segurança;

B. integração social;

c. saúde física/mental(Bem–estar social).

A. segurança

O factor segurança é um dos aspectos que os arquitectos e urbanistas têm em consideração no desenho arquitectónico. Actualmente, quando um arquitecto faz um projecto, tem uma preocupação acrescida com a parte técnica, estética, económica, social e ambiental, mas também precisa ter em mente a segurança. Todos os edifícios têm os seus próprios problemas de segurança e os espaços públicos não são excepção. Nos espaços públicos, a segurança do utilizador deve ter em consideração:

1. Protecção da vida e integridade física das pessoas;

2. Protecção da propriedade;

3. Restauração das actividades normais em caso de sinistro.

Portanto, mais uma vez os factores

acessibilidade e segurança estão interligados e devem proporcionar o bem-estar físico e mental do utilizador do espaço público. No contexto de Luanda, o factor segurança vai mais além. No 2.º troço deste corredor verde é evidente uma particular característica: partes mais estreitas do rio Seco, que são mais propensas a determinados comportamentos anti-sociais, como assaltos aos transeuntes e residentes da zona. Para colmatar esta situação, a proposta de intervenção propõe mais iluminação e paisagismo, de modo a criar mais visibilidade e segurança ao utilizador e à comunidade.

B. integração social

Como arquitectos, tencionamos criar cidades mais seguras, onde exista uma harmonia entre os seus habitantes através da integração social. Quando a comunidade se serve de espaços públicos, acontece uma maior integração social, o que realça valores como o respeito pelo próximo, os cuidados com a saúde e com o meio ambiente, seja por meio de actividades colectivas ou através do lazer de cada um. Em diversas comunidades, os espaços públicos são extensões das nossas casas. É onde acontecem brincadeiras, passeios, actividades físicas e encontros de vizinhos. A rua é mais do que um lugar de circulação e a praça mais do que um espaço verde. São locais de encontro, de permanência, de acontecimentos, de práticas sociais, de manifestações da vida urbana e comunitária. Nesta proposta apresentamos o Centro Comunitário Matuti (* Povo Quicongo), que está no final do corredor de canópias do 2.º troço, em frente ao CODEM e próximo da Escola do Bairro Catambor. Este centro terá uma biblioteca, salas de formação, sala de teatro e dança, galeria de arte e escola de música. Será o local onde a comunidade se irá congregar e pode tornar-se o destino principal de uso do corredor de canópias, se bem que o corredor verde vá continuar até à praia urbana.

c. saúde física/mental (Bem-estar social)

A Organização Mundial de Saúde (OMS) lançou o projecto Cidades Saudáveis para incentivar acções param a promoção da saúde das populações e a sustentabilidade das cidades.

As cidades que aderiram a este movimento assumem o compromisso de colocar a saúde na agenda política e de desenvolverem acções com vista à melhoria da qualidade de vida e do bem-estar da população, intervindo ao nível dos factores que influenciam a saúde individual e colectiva. Nesta proposta do 2.º troço a prevenção para uma melhor saúde pública estará acautelada, por se fechar a vala que de momento se encontra aberta, mas, para além disso, a saúde dos seus utilizadores será melhorada pelo acesso a um corredor seguro que incentiva a caminhada e a uma ciclovia adequada. Acima de tudo, conforme os estudos demonstram, uma cidade bonita e limpa transmite tranquilidade e paz de espírito aos seus utilizadores.