Isabel Fernandes: ” Prevemos um ano muito difícil, com muitas alterações conjunturais”

Por André Samuel | Fotos Njoi Fontes

Os momentos difíceis forjam os fortes e, assim como na teoria da evolução por selecção natural, de Charles Darwin, “só os mais fortes sobrevivem”. É com esta visão que a directora-geral da Executive Angola, Isabel Fernandes, encara o actual momento económico que o País vive, mantendo o foco e o optimismo na capacidade do grupo. “Prevemos um ano muito difícil, com muitas alterações conjunturais, que irão obrigar-nos a sermos ainda mais incisivos, rigorosos e criativos”, descreve, acrescentando que, mesmo com este clima de incerteza a agência acredita nas oportunidades e na margem para continuar a crescer e a ocupar o lugar que há muito batalha para conquistar. Isabel Fernandes partilha o plano estratégico para o efeito, que, assenta em três grandes pilares, nomeadamente no reforço contínuo das metodologias e práticas de gestão, na consolidação do nível de serviço de excelência e introdução de uma oferta mais abrangente, assim como na retenção e capacitação de quadros estratégicos.

Relativamente ao reforço das metodologias de gestão, continuarão a aplicar as práticas de gestão internacionais prestarão especial atenção à correcta definição de objectivos por área e por colaborador, à implementação do processo de revisão da estrutura de custos da empresa, à realização dos fóruns de acompanhamento operacional e financeiro e à optimização dos mecanismos de partilha de informação interna. “De facto, estamos cientes da necessidade de sermos ágeis e de nos adequarmos às flutuações do mercado, às suas novas e ainda desconhecidas especificidades. Daí considerarmos ser crucial assegurar a rapidez e a fiabilidade da informação operacional e financeira produzida e disponibilizada pelas nossas diversas áreas de suporte, de modo a conseguirmos adoptar as medidas preventivas e correctivas que se mostrem necessárias.”

Pretende ainda promover a retenção e capacitação de quadros estratégicos, com um investimento em acções de formação de carácter técnico e comportamental que permitam aumentar a qualidade do serviço, assim como diversificar a oferta com novas áreas de actuação que possam responder às especificidades dos mercados e actuais e potenciais clientes. Considera o reforço da qualidade e a diversificação da oferta de serviços como um dos aspectos mais importantes para 2018, uma vez que irão permitir não só a consolidação as parcerias já conquistadas, como também aumentar a carteira de clientes em sectores até à data não explorados e nos quais reconhece bastante potencial. Para tal, quanto aos investimentos feitos em 2017, a estratégia é, para o presente ano, capitalizar o investimento em áreas como o digital, de modo a poder disponibilizar ao mercado soluções e serviços de “marketing e comunicação online” de qualidade, eficazes e com uma relação custo/benefício equilibrada para os actuais e potenciais clientes.

“O mesmo processo será feito em áreas como a assessoria de imprensa e relações públicas, em gestão de media, onde queremos continuar a assessorar os nossos clientes a tomarem as melhores decisões para a gestão das suas marcas, afirma. Queremos continuar a ser eficazes, a ser criativos e disruptivos, a viver o nosso mercado de perto, a conhecer a nossa cultura, as nossas pessoas e as suas empresas, sejam elas pequenas, médias ou grandes, e com isso continuar a contribuir com o nosso know-how especializado em marketing, comunicação e gestão de marca para que elas possam atingir os seus objectivos de negócio, sejam eles de natureza institucional ou comercial.”

Maior rigor na gestão das finanças marca 2017

O contexto macroeconómico e financeiro de 2017, mostrou-se adverso, com um agudizar das dificuldades nos diversos sectores da economia nacional. No entanto, fruto do espírito de perseverança, da dedicação, do rigor e da adopção de práticas de gestão sustentáveis foi possível atingir os objectivos financeiros e operacionais propostos ao longo daquele período. “Deste modo, o balanço que faço, quer a nível interno, quer externo, é positivo”, destaca.

A nível interno, muito foi investido no fortalecimento dos mecanismos de gestão financeira e operacional, com destaque para um maior rigor na gestão das finanças, para o reforço de equipa em áreas estratégicas, como a área criativa e a área digital, para a capacitação transversal do capital humano, assim como para a revisão e adequação de metodologias, processos e ferramentas de trabalho de modo a tornar a actuação e oferta de serviço o mais eficiente e eficaz possível. “Estas medidas possibilitaram não só darmos resposta à maior complexidade dos projectos por nós desenvolvidos, como também respondermos ao apelo feito pelos nossos clientes de fazer mais com menos. Assim, em 2017 verificámos um recuperar do volume de negócio, que tinha sofrido uma baixa acentuada em 2015 e 2016, fruto da diminuição de investimento em marketing e comunicação de alguns dos nossos principais clientes.”

Explica ainda que esta inversão positiva foi também possível “pelo facto de sermos uma empresa com mais de 25 anos de actividade, uma referência no mercado e no sector, que pauta a sua actuação pela adopção das melhores práticas internacionais, o que nos posicionou como um parceiro preferencial para algumas instituições que, até à data, trabalhavam com empresas no exterior do País.

De facto, as crises geram oportunidades, e a nossa equipa soube de forma responsável assegurar que o nosso nível de serviço e sentido de excelência nos permitisse angariar novos clientes. Hoje trabalhamos com clientes em diversos sectores, como o financeiro (banca e seguros), a distribuição, o entretenimento, entre outros, o que nos possibilita não só dar um contributo positivo para a consolidação e/ou dinamização dos seus negócios, mas também termos uma visão alargada das tendências e das oportunidades e ameaças de forma transversal.”

O ano de 2017 foi também caracterizado pela introdução de uma nova legislação referente à área de actividade da empresa, a Lei Geral da Publicidade, marco que considera de extrema importância não só pelo impacto positivo do novo contexto legal, mas também pelo facto de, através de associação que representa o sector (AAEPM), terem reforçado o diálogo, a interacção e a cooperação com o órgão de tutela, o Ministério da Comunicação Social. “Encerramos o ano muito expectantes, mas conscientes de que 2018 será um ano tão desafiante, se não mais, do que os anos anteriores”, conclui Isabel Fernandes