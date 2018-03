Pode a ciência travar o Aquecimento Global

Por Narigão Reis

A ideia é simples mas, ao mesmo tempo, grandiosa: a descarbonização da economia global através da extracção de dióxido de carbono (CO2) directamente do ar que respiramos e a transformação do gás em combustível sintético capaz de alimentar as máquinas de que o mundo hoje depende. A captura de carbono, assim se chama o processo, não é pacífica e comporta alguns perigos, mas merece o apoio total de Bill Gates, um dos financiadores da Carbon Engineering, empresa fundada em 2009 por David Keith, físico canadiano que se tornou numa das maiores estrelas da geoengenharia, o ramo da ciência que aposta na manipulação do clima através da tecnologia, para combater o aquecimento global.

A tecnologia de captura de carbono não é propriamente uma novidade, mas a aposta na sua utilização à escala industrial e global, e posterior transformação em fonte de energia, começa agora a ser vista como uma solução a curto prazo para baixar artificialmente a temperatura da Terra. O objectivo é que a combinação entre a captura directa de CO2e a técnica de electrólise possibilite a sintetização de combustíveis a uma escala que permita competir com os custos actuais da extracção de combustíveis fósseis como o petróleo, o gás natural e o carvão.

A Carbon Engineering, empresa financiada por Bill Gates e Norman Murray Edwards, magnata canadiano ligado à extracção de petróleo de areias betuminosas, construiu um protótipo de fábrica, uma gigantesca parede feita de ventoinhas que extrai uma tonelada de CO2puro por dia. Até aqui, o carbono capturado era devolvido à atmosfera, mas esta firma deu recentemente um passo em frente ao firmar um acordo com a organização de energia Greyrock, na Califórnia, para sintetizar combustível utilizando somente o CO2capturado directamente do ar e a separação do hidrogénio da água através da electrólise, um processo chamado Air to Fuels (A2F). A produção de combustíveis sintéticos a partir de dióxido de carbono e hidrogénio tem sido feita até agora em pequena escala, contudo a ambição da Carbon Engineering é que a tecnologia dê o salto para a industrialização, e que a fábrica que possui desde 2015 na pequena cidade canadiana de Squamish, na Columbia Britânica, é o primeiro passo. A demonstração das potencialidades da tecnologia A2F foi feita em Dezembro último pela Carbon Enginering,que sintetizou directamente uma mistura de gasolina e gasóleo utilizando apenas o CO2capturado do ar e a separação do hidrogénio da água através de electricidade limpa, no caso produzida através de painéis fotovoltaicos. “A A2F é uma tecnologia potencialmente revolucionária, cujo desenvolvimento permitirá a produção de electricidade barata e renovável, que possibilite a síntese de combustíveis líquidos compatíveis com os motores e infra-estruturas modernas”, diz Geoff Holmes, da Carbon Engineering, acrescentando: “A tecnologia oferece uma alternativa aos biocombustíveis e um complemento aos veículos eléctricos, ajudando assim ao esforço de substituição dos combustíveis fósseis nos transportes. ”Para Holmes, a tecnologia A2F é o futuro, porque “necessita de 100 vezes menos água e terra do que os biocombustíveis e pode ser instalada em qualquer parte”. Existe apenas um senão: “Para funcionar, teremos de reduzir os custos para pouco mais do que custa hoje a extracção de petróleo e, ainda mais difícil, é preciso persuadir as nações a estabelecerem um preço global para as emissões de carbono.”